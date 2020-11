"Attīstībai/Par!" nākotnē būtisku lomu var nospēlēt apvienības pastarīte "Izaugsme"

Viņš uzsver, ka šobrīd "Izaugsmes" ietekmē apvienībā ir pat pieaugusi, jo iepriekš tās valdē "Izaugsmei" bija viena vieta no septiņām, bet turpmāk būs viena no trim.

Skride arī cer, ka neviena no "Attīstībai/Par!" dalīborganizācijām no apvienības neizstāsies: "Es tiešām ceru, ka neatklāsies nekādas nelikumības vairāk un ka mūsu apvienība un arī katra partija parādīs, ka tā nav tikai viena cilvēka partija. Piemēram, ka "Latvijas attīstībai" nav tikai Jura Pūces partija, ka "Kustība Par!" parādīs, ka tur nav tikai Daniels Pavļuts vai Ilze Viņķele, bet ka tās ir veselas organizācijas ar vairākiem simtiem biedru. Un ka biedri jau ir galu galā tie, kas izlemj, vai palikt kopā vai nepalikt kopā."

Tomēr no amatiem partijā Jaunups neaiziet, noprotams no Ijaba teiktā: "Par attīrīšanos – tur ir bijuši kaut kādi jautājumi arī valdes līmenī par to, vai šis būtu tas mirklis, kad, piemēram, tur dažiem no bieži medijos pieminētajiem cilvēkiem vajadzētu paiet malā. Un valdes vairākums ir nepārprotami bijis par to, ka tas nav šobrīd nepieciešams."