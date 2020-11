Jaunākā informācija par stacionārā esošo Covid-19 pacientu skaitu dalījumā pēc vecuma grupām

Kopumā 94 no 510 jeb 18% no stacionētajiem Covid-19 pacientiem ir vecumā zem 50 gadiem, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati par laika periodu līdz svētdienai.

No šiem 94 stacionētajiem pacientiem divi ir vecumā līdz deviņiem gadiem, trīs - no 10 līdz 19 gadiem, deviņi - no 20 līdz 29 gadiem, 29 - no 30 līdz 39 gadiem, bet vēl 51 - no 40 līdz 49 gadiem. Šajā vecuma grupā - no 40 līdz 49 gadiem - septiņi stacionētie pacienti ir ar smagu slimības gaitu.

Visvairāk jeb kopumā 141 stacionētais pacients ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Šajā vecuma grupā ir arī seši pacienti ar smagu slimības gaitu.

Stacionārā esošo ar Covid-19 inficēto pacientu skaits dalījumā pēc vecuma grupām uz 29.11.2020. pic.twitter.com/UoEDyOrVFV — NVD (@VMNVD) November 30, 2020

Otra skaitliski lielākā vecuma grupa ir no 60 līdz 69 gadiem. Kopskaitā 100 no 510 Covid-19 pacientiem ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, tostarp arī 12 pacienti ar smagu slimības gaitu.

Trešā kopskaitā lielākā stacionēto Covid-19 pacientu vecuma grupa ir no 80 līdz 89 gadiem. Šajā vecuma grupā kopumā ietilpst aptuveni 16% no visiem stacionētajiem pacientiem jeb 81 sasirgušais. Trīs stacionētajiem pacientiem vecumā no 80 līdz 89 gadiem slimības gaita ir smaga.

Tikmēr vecumā no 50 līdz 59 gadiem stacionēti ir 77 Covid-19 pacienti, kuru vidū ir arī četri ar smagu slimības gaitu.

Vienlaikus kopumā 17 no visiem stacionētajiem Covid-19 pacientiem ir vecumā no 90 līdz 99 gadiem, tomēr neviens no viņiem nav ar smagu slimības gaitu.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 100 Covid-19 gadījumi, savukārt deviņi sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Trīs no mirušajām personām bijušas vecumā no 65 līdz 75 gadiem, divas no - 75 līdz 85 gadiem, bet vēl četras - no 85 līdz 95. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 206 ar jauno koronavīrusu inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 2135 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 4,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 17 075 personas, bet kopš vakardienas izveseļojušās vēl 76 personas, kopējam atlabušo skaitam sasniedzot 1719 personas. Patlaban Latvijā ir 15 074 aktīvi inficētie.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 48 Covid-19 pacienti, no kuriem viens ticis pārvests. Kopumā stacionāros patlaban ārstējas 534 pacienti - 477 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 57 ar smagu slimības gaitu.