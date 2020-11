SPKC pārstāve: Latvijā pagājušajā nedēļā piedzīvots ļoti straujš Covid-19 gadījumu skaita pieaugums

No izsekotiem Covid-19 gadījumiem visvairāk jeb 35% inficējušies mājsaimniecībā jeb no ģimenes locekļiem vai cilvēkiem, ar kuriem dzīvo kopā. Piektā daļa jeb 20% inficējušies darba vietā, bet nepilni 12% pozitīvo gadījumu - ārstniecības iestādēs, no kuriem vairums ir medicīnas darbinieki.