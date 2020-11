Raidījums: Izglītības iestādes meklē risinājumus, kā katram skolēnam atvēlēt vismaz trīs kvadrātmetrus

No pirmdienas jaunas drošības prasības īsteno izglītības iestādes. Ja skolas skolēniem no 1. līdz 6. klasei mācības organizē klātienē, tad uz vienu audzēkni jānodrošina ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no klases telpas, vēsta raidījums "TV3 Ziņas".