Džilindžers pirmo reizi sniedz savu versiju par aiziešanu no Dailes teātra un atklāj, kādēļ vīlies Skrastiņā

"Bāc, šito vajag norunāt visu nost no sevis..." - iesāk Džilindžers, kuram šī ir pirmā publiskā saruna par notikušo no viņa skatu punkta.

Kā skaidro Džilindžers, jau pirms diviem gadiem viņam radās pārdomas par iešanu prom no Dailes teātra, sakot: "Pa deviņiem gadiem kaut kādas lietas izsmeļas..." Džilindžer atklāj, ka neesot redzējis ne teātrim, ne sev mērķus, un ka viņu sācis nogurdināt tas, ka viņam jārisina vēl "simtiem problēmu". Džilindžers pat esot uzrunājis kādu režisors, kura vārdu neatklāj, kas varētu nākt viņa vietā, taču uzrunātais režisors atteicās, un Džilindžers esot nospriedis, ka "nu nebūs forši kaut kā tā aiziet pēkšņi".

Runājot par pērnā gada notikumiem, Džilindžers saka: "Ar ko viss sākās? Mīļajai aktrisei Rēzijai Kalniņai kaut ko aizrādi attiecībā uz procesu. Tu zini Rēziju, momentāli šauj petardes gaisā. Ļoti jūtīgi tas jādara, es to centos, bet nu labi... Rezultātā viņai nākamajā dienā ir televīzijas pārraide, viņa pasaka to, ko viņa pasaka. Ir skaidrs. Viņa šauj petardes gaisā. Un es arī viņu saprotu, man pret viņu nav nekādu baigo aizvainojumu, OK... Tā ir Rēzija! Kā tu apvainosies uz sievieti?"