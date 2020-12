"Viņam tiks uzstādīti ievērojami augstāki standarti." Apskatnieks analizē Bertāna gaidāmo sezonu

""Wizards" cerēs, ka Bertāns, "aizdegoties" no tālmetienu līnijas, nāks klajā ar vajadzīgiem un laicīgiem metieniem. Ņemot vērā to, ko jau esam redzējuši, nav pamata domāt, ka viņš to nespēs. Atšķirība ir tāda, ka viņam tiks uzstādīti ievērojami augstāki standarti," nobeigumā raksta apskatnieks.