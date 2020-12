Šmiga, Kovids, Sperdele. Noskaidroti neparastākie un populārākie Latvijas kaķu vārdi

Populārākie kaķu vārdi ir sabiedrībā zināmi – Pūka, Rūdis, Muris, Bella, Mince, Poga, Mika, Mia, Simba un Lote. Katrs no vārdiem dots vismaz simts kaķiem Ilzes Štrausas izveidotajā sarakstā, populārākais pat pārsniedz 1% no visiem iesūtītajiem.

Peļu junkuru īpašnieki saviem mīluļiem dod arī cilvēku vārdus. "Piemēram, Renārs. Viens variants – paskatās kalendārā, kurā dienā kaķis ienāk ģimenē un kam tad ir vārdadiena. Cits to ir devis par godu savam draugam. Vēl kāds atcerējies savulaik televīzijā rādīto raidījumu "Reiz runcis Renārs", bet vēl kāds kaķēns izglābts no jūrskolas un nosaukts par godu Renāram Kauperam, kuram ar grupu "Prāta vētra" ir dziesma "Kaķēns, kurš atteicās no jūrasskolas"," stāsta pētniece.