Kas laukumā, tas uz mēles ⟩ "Nevar ar tādu vienu seju skriet visu laiku." Saruna ar Jāni Blūmu par Latvijas izlases sniegumu, dzīvi Itālijā un tālākajiem karjeras plāniem

Podkāsta ievadā aprunājāmies par Jāņa veselību, jo vēl salīdzinoši nesen tika pārciesta inficēšanās ar Covid-19, kas esot bijusi pietiekami smaga. Basketbolists neslēpa, ka bijis grūti, jo pārāk ātri atsācis fiziskas aktivitātes. Tāpat Jānis arī pastāstīja par to, kāda šobrīd ir ikdiena Itālijā.

"Jābūt nekaunīgākiem vienkārši. Prasās kaut kāds trash talk, kaut kāds stingrāks sods. Tas pietrūkst šim izlases modelim. Tā nekaunība. Ar to tu sev dabū pārliecību, ka iemetīsi arī tos sodus un paņemsi atlēkušās bumbas. Nevar ar tādu vienu seju skriet visu laiku," kā vienu no aizvadīto maču trūkumiem izcēla Blūms, norādot, ka uz to, iespējams, iespējams, vairāk uzsvaru vajadzētu likt arī treneriem.