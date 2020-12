Sociologs: Patlaban starp sabiedrību un valdību ir izveidojusies diezgan liela distance

Runājot par to, kā valdības lēmums par ārkārtējās situācijas pagarināšanu varētu ietekmēt Ministru kabineta popularitāti iedzīvotāju acīs, sociologs atzīmēja, ka valdības nekonsekventie lēmumi nevairo iedzīvotāju uzticību.

Viņš norādīja, ka Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) teiktais otrdien daļēji atšķīrās no tā, ko premjers sacīja pirmdien. Piemēram, iepriekš tika ziņots, ka Kariņš rosinās 1. līdz 4.klašu audzēkņus jau no nākamās nedēļas sūtīt pagarinātā ziemas brīvlaikā. Tomēr valdība lēma, ka 1. līdz 4.klašu skolēni varēs turpināt mācības klātienē.

Runājot par to, vai cilvēki ievēros ierobežojumus Ziemassvētku laikā, sociologs akcentēja, ka, visticamāk, cilvēki pieturēsies pie tradicionāliem uzvedības modeļiem un masveidā netiks atcelti braucieni pie radiem, draugiem un paziņām. Tāpat Freimanis norādīja, ka Ziemassvētki, atšķirībā no Jaunā gada sagaidīšanas svinībām, vienmēr bijusi intīmi svētki. Viņaprāt, Kariņa vai veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) paziņojumi, kas mēdz atšķirties atkarībā no dienas, nespēs mainīt tradīcijas, kas iedibinātas jau gadu desmitiem.