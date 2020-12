Perevoščikovs atklāj, kurā vecuma grupā vērojams straujš Covid-19 gadījumu pieaugums

SPKC dati liecina, ka joprojām vairums saslimušo gan ir vecumā no 15 līdz 49 gadiem.

Vecumā no sešiem līdz 19 gadiem patlaban visaugstākā saslimstība ar Covid-19 ir vecumā no 11 līdz 12 gadiem, kā arī jauniešu no 17 līdz 19 gadu vecumā. Tikmēr pārējās skolas vecuma bērnu grupās situācija, pēc epidemiologa paustā, ir stabila un saslimušo skaits ir neliels.