Kā portālam "Apollo" pastāstīja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC), ir Pasaules veselības organizācijas (PVO) noteiktie vakcinācijas apjomi, kas nepieciešami, lai Covid-19 ierobežotu, taču pašlaik nevar prognozēt, cik ilgā laikā to var sasniegt Latvijā.

Vispirms jāsaprot, kad būs pieejama reģistrēta vakcīna un kādām vecuma grupām to varēs izmantot. Tāpat jārēķinās, ka tās nevarēs saražot tādā apjomā, lai vakcīnas būtu pieejamas visiem uzreiz.

"Līdz ar to ir izdalītas riska grupas un riska profesijas, piemēram, veselības aprūpes darbinieki, jo vakcinācijas pirmais mērķis ir ierobežot slimību, mazināt un novērst mirstību un ierobežot smagās formas, lai cilvēki nenonāktu stacionāros," skaidroja SPKC.

Taču jautājums par to, vai un kad šis slieksnis tiks sasniegts, paliek atvērts. Arī Kariņš norādīja, ka ir daļa sabiedrības, kas varētu atteikties no vakcinācijas. Tāpat jāņem vērā, ka pagaidām Eiropas Savienībā (ES) neviena no vakcīnām nav reģistrēta.