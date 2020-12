Video ⟩ Rēzeknē vecāki sašutuši par skolotājas emocionālo vardarbību pret bērnu ar autismu

FOTO: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Vecāki sašutuši par Rēzeknes pamatskolas - attīstības centra pedagoga attieksmi pret bērniem. Viņu bērns, kuram ir autisms, cieš no emocionālās vardarbības no pedagoga puses. To vecāki noskaidroja, jo slepus bija ierakstījuši notiekošo mācību stundās, ziņo raidījums "Bez tabu".