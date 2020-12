FOTO ⟩ Latvijā fiksēta skaista dabas parādība ziemas mēnešos

Ledusmatu veidošanos provocē sēne "Exidiopsis effusa", kas mīt mirušā koksnē, tomēr jāuzsver, ka tie ir vien sēnes radīti veidojumi. Kad, temperatūrai pazeminoties nedaudz zem nulles, sēnes apdzīvotais koks sāk sasalt, no tā porām pamazām izspiežas ūdens. Sēne izdala dažādas specifiskas ķīmiskas vielas, kas liek katram jaunajam no koka izkļuvušajam ūdens pilieniņam atstumt iepriekš jau sasalušā ūdens kristāliņus tālāk no sevis un tikai pēc tam pašam sasalt ledus gabaliņā. Ledusmatu veidošanās var turpināties, kamēr vien sēnes apdzīvotajā koksnes daļā saglabājas ūdens, vēsta LVM.