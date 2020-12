Īpaši plašu kritiku varas pārstāvji Latvijā saņēmuši saistībā ar Covid-19 un tā ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem. Pēdējie no tiem nosaka arī to, ka turpmāk skolās sejas maskas būs jānēsā arī skolēniem, savukārt plaši ierobežojumi ieviesti tirdzniecības vietās, kas cita starpā nosaka, ka brīvdienās nevarēs iegādāties alkoholu un tabakas izstrādājumus.

Video sākumā sieviete pauda viedokli, ka valstsvīri lieto psihotropās vielas, un izteicās, ka viņiem vieta būtu kādā ārstniecības iestādē. To viņa turpināja atkārtot visa video laikā.

Sieviete stāstīja, ka ir kravas auto vadītāja un uz laiku darba dēļ brauc prom no valsts, līdz ar to, ierobežojot tirdzniecības vietu darbību brīvdienās, viņa saskaras ar apgrūtinājumiem. "Man nemētājas pa ceļam veikali, kuros es varu iegādāties sev visu uz nedēļu nepieciešamo," viņa sacīja. "Es sev pat cigaretes nevarēšu iepirkt līdzi uz nedēļu?"

Sieviete acīmredzami ir arī Covid-19 skeptiķe. Viņa gan vairākkārt pauda sašutumu par to, ka plānots ieviest obligātu masku nēsāšanu skolēniem, sacīja, ka pati masku nevalkā un neplāno to darīt, kā arī izteicās, ka "no Covid nav tāda miršana, es saprastu, ja Spāņu gripa plosītos".