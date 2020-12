Reperim Snoop Dogg piedāvāts miljons dolāru par pornofilmu komentēšanu neredzīgiem cilvēkiem

"Mēs šeit, "ImLive", cenšamies būt novatoriski un domāt ārpus rāmjiem. Jūsu talants mūsu redzes invalīdiem nodrošinās to, kas noteikti ir viena no izklaidējošākajām pieredzēm viņu dzīvē. To var izdarīt no jebkuras vietas, pat kamēr jūs malkojat džinu. Ja jums ir interese, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs varam apspriest šīs partnerības papildu nosacījumus," rakstīja kompānija.