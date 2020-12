Video ⟩ Priekuļos daudzdzīvokļu namu apsēdis gados jauns bezpajumtnieks

Pat ja viņu paņem, pēc dažām stundām cilvēks ir atpakaļ. Pie lielāka aukstuma pat bail iedomāties, kas notiks. Vai tiešām man būtu jāpieļauj doma, ka mans bērns, ejot uz skolu, kāps pāri līķim?! Kurš var atrisināt šo jautājumu? Kurš no dienestiem ir atbildīgs?

Mēs ar kaimiņiem jau esam ļoti noguruši no pretīgās smakas, no netīrības, no diskomforta un bailēm," raidījumam stāsta iedzīvotāja Elisone.