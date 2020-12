Zemi sasniegusi Japānas kosmiskās zondes "Hayabusa2" pārvesta kapsula ar asteroīda Rjūgū iežu paraugiem

Nelielā kapsula, kuras diametrs ir tikai 40 centimetri, atdalījās no zondes 220 000 kilometru augstumā, iegāja Zemes atmosfērā 120 kilometru augstumā un no desmit kilometru augstumā tai atvērās izpletnis, tikmēr pati zonde, kuras nosaukums tulkojumā no japāņu valodas nozīmē "Piekūns", drīz pēc tam tika novirzīta jaunā misijā uz citu attālu asteroīdu.