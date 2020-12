Atbalsta sistēma Covid-19 seku mazināšanai ir labāka nekā pavasarī, bet izmaiņas tiek veiktas pārāk pēkšņi, vērtē eksperts

"Ja vērtējam pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ekvivalences skalas, tad, lai situācijas novērtētu kā līdzvērtīgas, katram bērnam līdz 14 gadu vecumam būtu jānodrošina no 30% līdz 50% no pirmās mājsaimniecības personas ienākumu līmeņa, savukārt 14 gadu un vecākiem bērniem - no 50% līdz 70% no pirmās mājsaimniecības personas ienākumu līmeņa," uzsvēra Leiškalns, norādot, ka Latvijā pašlaik sanāk savādāk, "ja pieņemam, ka 700 eiro ir pirmajai personai mājsaimniecībā, tad katram bērnam paliek 65 eiro, kas ir tikai 9% no pirmajai personai nodrošinātā atbalsta līmeņa.