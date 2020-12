Ādažu novadā konstatē bērnudārzu rindu apiešanas shēmu

Tā gan ir pirmā vēstule, kur vienlaikus pati pašvaldība skaidri atzina, ka 17 bērni iestādē tomēr uzņemti, neievērojot domes noteikto kārtību. Vēlākie skaidrojumi ļauj secināt, ka domei turklāt tas bija zināms jau jūlijā, kad neuzņemto bērnu vecāku sūdzību dēļ lemts to kompensēt ar 20 bērnu papildu uzņemšanu apietajā vecuma grupā.

Nepietiekamais uzņemto bērnu skaits skaidrojums ar to, ka, ka obligāti bija jāpiedāvā vietas piecus un sešus gadus veciem bērniem, kuri uz to brīdi bija parādījušies reģistrā. Lai uzņemtu vairāk bērnu, maksimāli izmantota visa pieejamā platība, bet vairāk, lai uzņemtu visu solīto skaitu no sākotnēji apietās vecuma grupas, vietas gan neesot.