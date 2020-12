Covid-19 ⟩ Situācija pakāpeniski turpina pasliktināties

No izsekotiem Covid-19 gadījumiem visvairāk cilvēku ir inficējušies mājsaimniecībā jeb no ģimenes locekļiem vai tiem, ar kuriem dzīvo kopā. No 6% 47. nedēļā līdz 17% 49. nedēļā pieaugusi saslimstība sociālās aprūpes centros gan darbinieku, gan klientu vidū. Nedaudz samazinājies to cilvēku skaits, kuri inficējušies darba vietā. Nepilni 12% pozitīvo gadījumu saistāmi ar inficēšanos ārstniecības iestādēs (pārsvarā tie ir medicīnas darbinieki).