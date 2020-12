Ņem vērā! ⟩ Turpmāk elektroenerģijas un dabasgāzes rēķinos lietotājiem būs pieejama jauna informācija

Lietotājiem būs pieejama informācija gan par to, kādu īpatsvaru no tam piegādātās elektroenerģijas nodrošinājuši Latvijā esošie ražotāji, ārvalstu tirgotāji un, cik lielu daļu veido iepirktā elektroenerģija biržā, gan par to, cik lielu īpatsvaru no kopējā lietotājam piegādātā apjoma veido elektroenerģija, kas saražota, izmantojot atjaunojamos un fosilos resursus.