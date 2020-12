Bezpajumtnieki, narkomāni un četras uzvaras 20 gados - stāsts par Eiropas vājāko futbola klubu, kas palīdz cilvēkiem mainīt dzīvi

"Sueca United" vārds "rekordu" grāmatās

"Sanāk, ka "Sueca" uzvar reizi piecos gados vai arī ik pēc 150 mačiem. Sliktāku rādītāju tik ilgā laika periodā nav. Līdz ar to "Sueca United" var dēvēt par Eiropas sliktāko futbola klubu pēdējo 20 gadu laikā," norādījis statistiķis.

Iespēja rast dzīves jēgu cilvēkiem, kuri cīnās ar nopietnām problēmām

Kluba pieticīgos rezultātus var skaidrot ar to, ka aptuveni 80% no komandas spēlētājiem ikdienā cīnās ar atkarību no alkohola vai narkotiskajām vielām, vai arī ir bezpajumtnieki.