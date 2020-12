Turpina tiesāt "Adugs" īpašnieku Zukulu par iesaistīšanos cilvēku tirdzniecībā

Tiesas sēde videokonferences formātā no Rīgas Centrālcietumu notiks no plkst.9.30 līdz 11. Pagājušajā nedēļā notikušajā tiesas sēdē videokonferences laikā tiesa nepaspēja izskatīt prasību pilnībā.

Valsts policijā aģentūru LETA informēja, ka policija bija saņēmusi informāciju no kādas ārvalsts vēstniecības par to, ka vairāki Latgalē bāzēta konditorejas uzņēmuma darbinieki ir ziņojuši par piespiedu darbu. Reaģējot uz saņemto informāciju, aprīlī Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi organizēta grupa, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, un par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu.