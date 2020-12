Lietuvas ģenerālprokurors sāk pirmstiesas izmeklēšanu par noziegumiem pret cilvēci saistībā ar Baltkrievijas pilsoņa sūdzību

Kā trešdien paziņojusi Lietuvas Ģenerālprokuratūra, prasības iesniedzēja minētie notikušā apstākļi un citi sākotnējie dati ietver tāda nozieguma pazīmes, uz kuru saskaņā ar Lietuvas Republikas kriminālkodeksu attiecināma universālā jurisdikcija, kas nozīmē, ka kriminālatbildība par starptautiskajās vienošanās norādītiem noziegumiem paredzēta neatkarīgi nedz no cietušo vai aizdomās turēto pilsonības, nedz nozieguma izdarīšanas vietas, nedz arī no tā, vai valstī, kur noziegums izdarīts, likums paredz par to sodu.