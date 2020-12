Agrākais Izraēlas kosmosa drošības programmas vadītājs paziņo, ka cilvēce jau gadiem sazinās ar citplanētiešiem

Vīrietis sīkāk paskaidroja, ko "Galaktiskās federācijas" citplanētieši plāno darīt, savā grāmatā "Visums aiz horizonta – sarunas ar profesoru Haimu Ešedu" (The Universe Beyond the Horizon – Conversations with Professor Haim Eshed). Grāmatā arī aprakstīts, kā citplanētieši novērsuši kodolkatastrofu uz Zemes un kad sagaidāma pirmā tikšanās ar citiem kosmosa iedzīvotājiem.