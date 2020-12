Emocionāli mēs esam visi, jautājums, ko ar to darīt? Vai mēs ļaujam sev būt tādiem vai "spiežam to nost" un aizliedzam?

Darba spējas. Arī "lietišķie" uztrenē darba spējas - bija jāknibinās. Bet teātris arī, jo bieži no rīta ir mēģinājums, tad ir radio, tad ir izrāde, tad vēl kaut kas. Ir jāizdara ļoti daudz. Un visas tās lietas ir jāizdara ar koncentrēšanos, ja gribi to izdarīt labi. Teātris ļoti uztrenē darba spējas.

Attīstības psiholoģija ir par pilnīgi visiem procesiem - no ieņemšanas līdz nāvei - tā ir par visu cilvēka attīstību. Klīniskā psiholoģija savukārt ir par sarežģījumiem, traucējumiem no dzīves sākuma līdz dzīves beigām - tur ir nepieciešams izvērtēt cilvēka kognitīvo spēju, dzīves uztveri, domāšanu, atmiņu, trauksmes, cilvēka personības iezīmes - tāds lielais valis. Bet es pārzinu arī attīstības psiholoģiju, kuram klāt nāk arī kognitīvi biheivoriālais elements.

Dejot to mūziku, kura tobrīd skan, nevis dejot, dejot un dejot to vienu, ko es protu.

(Smejas.) Redzi, nevar jau noteikt to normalitāti - viena lieta ir normāla fiziskā attīstība, un to tā kā varētu pateikt normatīvs - kas ir tajā rāmī. Bet varbūt cilvēkam ir kādas problēmas intelekta jomā, viņam ir kaut kaut kādas grūtības, piemēram, mācībās, vai izteikta trauksme, kas, piemēram, absolūti nav normāla.

Tad ir personiskās izaugsmes jautājumi. Cilvēks daudz ir izdarījis, bet viņš grib "grūdienu uz priekšu". Kā es varu no sevis to potenciālu dabūt ārā? Bet šādi cilvēki ir retāk.

Tu, visticamāk, dzirdi arī tādas lietas, ka ausis svilst. Nu, tev ir jāfiltrē to visu caur sevi, gribi tu to vai negribi - no tā nevar izvairīties. Kā tu pati turies uz "Jā" līnijas? Varbūt ir metodes, kā tu māki no tā distancēties, vai arī pašai pēc kaut kāda laika tas sakrājas un gribas iet izspārdīt rudenī lapu kaudzes? Kā tu strādā pati ar sevi?