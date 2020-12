VIDEO ⟩ Traģiskas darba apmācības: Salaspils novadā gājis bojā vīrietis

Salaspils novadā, netālu no Getliņa poligona, atrodas smilšu iegūšanas karjers. Šodien no rīta noticis traģisks negadījums - darba apmācību laikā gājis bojā 45 gadus vecs vīrietis. Viņš vēl oficiāli nestrādāja smilšu iegūšanas darba vietā, jo vēl tikai pretendēja uz to.