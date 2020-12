Laura Dārziņa hokeja nūja vai peintbols kopā ar "Singapūras satīnu" - sākas "Dod pieci!" labdarības izsoles

Labdarības izsolēs iegūtie līdzekļi tiks ziedoti ātrās reaģēšanas jeb krīzes fonda izveidei, kas sniegs finansiālu atbalstu cilvēkiem, kuri grib izrauties no vardarbīgām attiecībām, bet nespēj to izdarīt atbalsta trūkuma dēļ. Pagājušā gadā “Dod pieci!” labdarības izsolēs tika iegūti 20 568 eiro.

Jau pirmajās labdarības izsoles dienās dalībnieki vairāksolīšanā var tikt pie dažādām ekskluzīvām lietām, tostarp, dzejniekam Imantam Ziedonim no Indijas atsūtīto mākslinieces Fatimas Ahmedas gleznu “Ja tikai klusums varētu runāt”. Šīs mākslinieces darbi tikuši izstādīti Londonā, Dubajā, Honkongā, Dienvidāfrikā, Krievijā u.c., atrodas privātās un valstu kolekcijās visā pasaulē, kā arī gozējušies slavenajā “Christie’s” izsoļu namā.

“Dod pieci!” dīdžejs Toms Grēviņš saka: "Šādas izsoles notiek labdarības maratonos arī citās Eiropas valstīs. “Dod pieci!” ietvaros izsole notiks trešo gadu. Tā ir iespēja sabiedrībā zināmām organizācijām, sportistiem un mūziķiem atbalstīt “Dod pieci!”, ko viņi labprāt arī dara, un izsoles dalībniekiem iegūt unikālu Ziemassvētku dāvanu, vienlaikus parūpējoties par līdzcilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība, lai izrautos no vardarbības savās ģimenēs. Īpaši šobrīd, kad pasaules dati rāda, ka vīrusa ierobežojumu laikā vardarbība ģimenēs pieaugusi visā pasaulē, labdarības izsolēs sniegtais finansiālais atbalsts būs būtisks daudzās ģimenēs."

To savā īpašumā ieguva sporta fans, kas labdarības maratonā finansiāli atbalstīja arī vēl vairāku citu sportistu priekšmetu izsoles. Par 2500 eiro juridiskā biroja darbinieki ieguva iespēju saņemt speciālizlaiduma izbraukumu “Pusnakts šovs tavā birojā” ar Jāni Skuteli un grupu “Dziļi Violets”. Trešais izsolītākais labdarības priekšmets bija grupas “Prāta Vētra” 1997. gada albuma vāciņa oriģinālglezna “Viss ir tieši tā, kā tu vēlies”. Tajā attēloto Dieviņu, kurš makšķerē, uzgleznojis bundzinieka Kaspara Rogas tētis Uldis Roga.

Labdarības maratons “Dod pieci!” notiks no 17. līdz 23. decembrim. Šogad sabiedrība tiek aicināta ziedot ātrās reaģēšanas jeb krīzes fonda izveidei, kas sniegs finansiālu atbalstu cilvēkiem, kuri grib izrauties no vardarbīgām attiecībām, bet nespēj to izdarīt atbalsta trūkuma dēļ.