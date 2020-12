Pandēmijas dēļ lielāko hitu autori "spiesti strādāt par taksometru vadītājiem"

Fiona Bevena bija viena no mūzikas industrijas pārstāvēm, kas uzrunāja Digitālās kultūras, mediju un sporta komitejas (Digital Culture Media and Sport Committee) deputātus, īpaši akcentējot mūzikas straumēšanas servisu problēmu, jo šobrīd trīs ceturtdaļas no visiem Lielbritānijas mūzikas biznesa ienākumiem nāk tieši no straumēšanas kompānijām.