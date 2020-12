Par neatbilstošām Satversmei atzīst normas, kas nosaka vecuma pensijas minimālo apmēru

ST šo lietu ierosināja pēc Augstākās tiesas (AT) un tiesībsarga Jura Jansona iesniegtajiem pieteikumiem.

Viena no pieteikuma iesniedzējām, proti, AT uzskatīja, ka Satversmes 109.pantam neatbilst Noteikumu par vecuma pensijas minimālo apmēr punkti, kuri paredz ka minimālās vecuma pensijas apmēru nosaka atkarībā no personas apdrošināšanas stāža.