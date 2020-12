Jaunākā informācija par Covid-19 izplatību valstī

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 167 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 157 ir vecāki par 70 gadiem, bet 144 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 55 līdz 60 gadiem, trīs - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, trīs - vecumā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl trīs - vecumā no 85 līdz 95 gadiem. Vēl viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 95 līdz 100 gadiem. Diennakts laikā 11 mirušie ir atkārtots ceturtais augstākais rādītājs Latvijā.