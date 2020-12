Džilindžera sestā sieva Inga Grencberga atklāj, kādas ir viņas attiecības ar vīra bijušajām

Grencberga atklāti sacīja, ka ar vienu no viņām – Elīnu Maliginu – uztur ļoti draudzīgas attiecības un arī jautājumus par Elīnas un Džilindžera meitiņas Hannas audzināšanu risina kopīgi.

Vaicāta, vai viņa nav izjutusi sava veida greizsirdību pret vīra bijušajām partnerēm, Inga smaidot sacīja: “Man nekad nav bijušas domas par to, kuru no sievām mans vīrs ir mīlējis stiprāk. Katra no tām bijusi savādāka mīlestība un nav salīdzināma.”