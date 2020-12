13 produkti, kuriem nav jāatrodas ledusskapī

Kartupeļi mīl tumšu, vēsu telpu, bet ne aukstu. Ledusskapī stāvošā kartupelī esošā ciete sāks sadalīties, un to ēst būs nepatīkami - tekstūra kļūs pārāk rupja. Turklāt garšu ietekmēs cukurs, kas pēc sadalīšanās pārvēršas par cieti.

Ledusskapja plauktā tas sabojāsies ātrāk nekā uz galda vai palodzes. Sīpols sāks pelēt un pūt no iekšpuses, bet ārēji to pat nepamanīsiet. Tas var arī nodot savu garšu un smaržu citiem produktiem. Tomēr, ja sīpolu jau esat nomizojis un pat sasmalcinājis, tad varat to ievietot ledusskapī.