Protesta pasākumu laikā ierobežos automašīnu novietošanu un satiksmi Rīgas centrā un Vecrīgā

Līdz šodienas plkst.23 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai, Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Teātra ielai, 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei.