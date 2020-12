Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā būs brīvprātīga. Nevienu nepiespiedīs to darīt. Pirmajā kārtā vakcinēs mediķus.

Pēc tam – no februāra – ļaudis vecumā virs 60 gadiem, personas ar hroniskām slimībām, sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, operatīvo dienestu darbiniekus, izglītības iestādēs strādājošos. Un tikai pēc tam, nākamā gada otrajā pusē, pret Covid-19 varētu vakcinēt visus pārējos.

Visticamāk, jau janvārī. Arī Latvijai paredzētās 97 500 "BioNTech/"Pfizer"" vakcīnas, kurām vajadzīga specializēta uzglabāšana un transportēšana mīnus 60 grādu temperatūrā, nesagādāšot problēmas. Tehnoloģiju nodrošināšot kāda no piecām Nacionālā veselības dienesta uzrunātajām zāļu lieltirgotavām.

Latvijā liekākā daļa būs tādu ražotāju vakcīnas, kurām vajadzīga temperatūra no plus diviem līdz pluss astoņiem grādiem, un to spēšot nodrošināt visi vakcinācijas kabineti. Cilvēki gan tajos nevarēs uzrasties pēkšņi. Būs iepriekš jāpierakstās rindā, jo tikai tā kabinetos var plānot vajadzīgo vakcīnu skaitu.