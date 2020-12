Vai gaidāmi balti Ziemassvētki? Sinoptiķi prognozē laikapstākļus svētkiem

Līdz ar to valdošā gaisa plūsma būs no rietumiem vai dienvidiem, tā nodrošinās samērā siltus un mitrus laikapstākļus. Aukstāks laiks iespējams gadījumā, ja palielināsies anticiklona ietekme un ienāks sals no austrumiem vai dienvidaustrumiem.