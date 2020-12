Ir pagājuši vairāk nekā 50 gadi, taču neviens joprojām nezina, kas patiesībā sērijveida slepkava Zodiaks. Ir izskanējušas dažādas versijas, kurš tas varētu būt, taču neviena no tām nav apstiprinājusies. Šajā nedēļas nogalē trīs personu grupa atšifrēja vienu no Zodiaka pirms 51 gada sūtītajiem ziņojumiem, vēsta britu raidorganizācija BBC.

Kriptogrāfi atklājuši 51 gadu senu ziņojumu, kuru laikrakstam "San Francisco Chronicle" bija nosūtījis bēdīgi slavenais Zodiaks. Atšifrētais vēstījums bija viens no vairākiem, kurus Zodiaks savas darbības laikā nosūtīja avīzēm.

Kods tika atšifrēts pagājušās nedēļas nogalē un to paveikuši trīs cilvēki no ASV, Beļģijas un Austrālijas. 11. decembrī to oficiāli arī apstiprināja ASV Federālais izmeklēšanas birojs.