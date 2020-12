Jauna informācija par aizvadītajā diennaktī atklātajiem Covid-19 gadījumiem Latvijā

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 114 ir vecumā no 70 un vairāk, 106 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 102 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 97 saslimušie ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 88 - no 30 līdz 39 gadiem, 73 saslimušie ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, 36 saslimušie - no desmit līdz 19, savukārt 13 - vecumā līdz deviņiem gadiem.