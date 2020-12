Zolitūdes traģēdijas lieta – jauna pārbaude par viltotiem parakstiem

Meisters uzskata, ka "visi tiesas secinājumi ir balstīti no aizstāvības puses pozīcijas", nepievērošot uzmanību būtiskiem prokuroru iesniegtiem pierādījumiem.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneši novembrī žurnālistiem skaidroja, ka Zolitūdes traģēdijas lielā apsūdzības nav bijušas saprotamas un gana konkrētas. Apsūdzētajiem nebija pašiem jāuzmin, kas viņu darbībās bijis noziedzīgs, un tiesai nebija pienākuma apsūdzības "uzlabot", vienā no blakus lēmumiem rakstīja tiesneši.

"Vispārīgās normas ir pamatu pamats. Tāpat kā Satversme, Krimināllikums un Kriminālprocesa likums. Tas ir pamats. Ja tālākas normas nav, tad mēs atgriežamies pie šīs vispārīgās normas, no kuras iziet [pienākumi]. Kaut vai vairākos tā brīža un arī šā brīža normatīvajos aktos ietvertā prasība ievērot, lai būve būtu stabila un droša ekspluatācijā," sacīja prokurors Cakuls.

Atsevišķs tiesas blakus lēmums bija veltīts sabrukušo metāla kopņu izgatavotājiem un montētājiem no firmas "Vikom Industry", kuru uz apsūdzēto sola nemaz nebija. Jau pirms tiesas tika noskaidrots, ka konstrukciju likšana notika bez sertificēts darbu vadītāja. Dokumentos minētā speciālista Andreja Kuļešova parakstus bija viltojis "Vikom Industry" apakšuzņēmēja "Monce" darbinieks Viktors Ivanovs, kurš atzinās un bez tiesas vienojās par divu tūkstošu eiro naudas sodu.

Taču "Vikom Industry" virzienā jautājumi neradās tikai par būvlaukumā notiekošo. Tiesa konstatēja, ka konstrukciju detalizāciju no "Vikom" puses izstrādāja personas bez nepieciešamās sertifikācijas un kvalifikācijas – Gastons Bērziņš un Svetlana Andrianova, un rasētāja Bērziņa paraksti, visticamāk, arī tikuši viltoti.

"Šos te uzdevumus, šo mezglu aprēķināt, izstrādāt uzņēmās "Vikom Industry". Viņiem par to tika samaksāts. Diemžēl prokuratūra to ir ignorējusi. Paldies tiesai, ka ir šis blakus lēmums tieši par "Vikom Industry". Jautājums – laiks jau šeit būs nokavēts, lai to izmeklētu," saka Sergeta advokāts Zvejsalnieks.