"Nekā personīga": Covid-19 noliedzēju un masku pretinieku "Facebook" "burbuļus" veido viltoti profili

Divus no melu izplatītājiem šonedēļ aizturēja policija. Tā ir piecus gadus Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā nostrādājusī feldšere Marina Kornatovska un dažādos veidos iepriekš ielu nekārtības sarīkot mēģinājušais Valentīns Jeremejevs. Kādas viņiem ir apsūdzības, drošības iestādes pagaidām nav atklājušas.

Secinājām, ka tos daudzos gadījumos veido viltoti profili un melus izplata neīsti cilvēki. Bieži tie ir it kā skaistu meiteņu profili, kas cenšas iedraudzēties ar pēc iespējas vairāk vīriešiem.

Ja jūs lietojat kādu no sociālajiem tīkliem, jo īpaši "Facebook", tad noteikti esat pazīstami ar šiem cilvēkiem. Iespējams esat pārsteigti, kāpēc viņu un pilnīgi nepazīstamu personu pārpublicēti video, raksti vai fotogrāfijas, kas saistīts ar tēmu par vīrusu Covid-19 pēkšņi nonākuši arī jūsu virtuālajā vidē.

Ja esat skatījies kādus no šiem video, droši vien savā sociālo tīklu "burbulī" esat manījis arī šonedēļ aizturētās feldšeres Marinas un Valentīna Jeremejeva uzsaukumus.

Iedzīvotāji daudzviet pasaulē šobrīd no Covid-19 ierobežojumiem ir noguruši. Emocijas ir sakāpinātas. Vēsi skaidrojoši argumenti nestrādā. Strādā skaļi lozungi un neracionālas idejas.

Sekojot Covid-19 noliedzēju apgalvojumiem, ka viņus atbalsta plaša sabiedrība "Facebook", veicām analīzi par to, kādi cilvēki tad ir šo Covid-19 vīrusa un masku lietošanas noliedzēju atbalstītāju rindās.

Uzkrītoši ir desmitiem un simtiem profilu ar simpātiskām meitenēm un sievietēm, kuras regulāri dalās ar iepriekš redzēto runātāju rakstiem, paziņojumiem sociālajos tīklos vai reklamē tiešraides pārraides internetā. Personas ir ar dažādiem latviskiem vārdiem un uzvārdiem, kā piemēram Evelīna Plotniece, Inese Kozlovska, Monta Saulīte vai Marija Zeltiņa. Dažas no dāmām it kā dzīvo Rīgā, citas Jūrmalā, Jelgavā, Daugavpilī vai Rēzeknē. Virspusēji raugoties - nekā aizdomīga. Daudzām no viņām pat vairākos tūkstošos mērāms draugu loks. Izteiksmīgas foto galerijas.