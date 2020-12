No "KPV LV" izslēgtais Zakatistovs apņēmies turpināt strādāt par FM parlamentāro sekretāru

Pēc "KPV LV" biedru sapulces lēmuma Zakatistovu atbrīvot no partijas vadītāja amata un izslēgt no politiskā spēka politiķis paziņoja par aiziešanu no "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja amata un arī pašas frakcijas. Politiķis norādīja, ka turpinās strādāt kā pie frakcijām nepiederošs deputāts un atbalstīs valdību.