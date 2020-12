Covid-19 ⟩ Stacionēto pacientu skaits pagājušajā nedēļā pieaudzis par trešdaļu, taču citos rādītājos vērojama zināma stabilizācija

Salīdzinot pagājušās nedēļas datus ar aizpagājušo nedēļu, vērojams gadījumu skaita pieaugums 0,6% apmērā. Nedēļā no 30.novembra līdz 6.decembrim tika atklāti kopumā 4338 Covid-19 gadījumi, bet pagājušajā nedēļā - 4362.

"Diemžēl, apmēram puse no reģistrētajiem gadījumiem ir personas virs 50 gadiem," saslimušo vecuma struktūru komentēja SPKS eksperts, piebilstot, ka "bērnu īpatsvars saglabājas zemā līmenī".

No pagājušajā diennaktī mirušajiem divi bija vecumā no 70 līdz 80 gadiem, bet vēl viens - no 85 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 352 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.