Freimanim 22 punkti Vienotās līgas spēlē ar četru latviešu dalību

Freimanis Polijas kluba rindās laukumā pavadīja tieši 23 minūtes, kuru laikā grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem un trīs no četriem trīspunktniekiem, kā arī septiņus no deviņiem soda metieniem. Tāpat viņam sešas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, bloķēts metiens, pārķerta bumba, seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniekam un divas personiskās piezīmes pašam, kā arī dalīts otrs labākais efektivitātes koeficients spēlē 27.