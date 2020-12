Daļa "Maxima" veikalu pirmssvētku dienās pagarinās darba laiku līdz pusnaktij

Pirmssvētku periodā, no 21. decembra līdz 23. decembrim, kā arī no 28. decembra līdz 30. decembrim atsevišķos "Maxima XX" veikalos darba laiks būs no plkst. 8 līdz 23, savukārt lielākajos "Maxima XXX" veikalos - no plkst. 8 līdz 24.