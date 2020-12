Baltijas lielāko uzņēmumu TOP 50 reitingā iekļauti 10 uzņēmumi no Latvijas

Ikgadējā "Coface" Baltijas TOP 50 reitingā ir iekļauti 10 uzņēmumi no Latvijas, kas ir par trīs uzņēmumiem vairāk nekā pērn. Sarakstā iekļauts arī 31 uzņēmums no Lietuvas un deviņi uzņēmumi no Igaunijas, portāls TVNET uzzināja tirdzniecības kredītu apdrošināšanas un riska pārvaldības uzņēmumā "Coface".