Ugunsgrēka laikā Rīgā no trīsstāvu mājas evakuējušies vairāk nekā 30 cilvēki. Viens cietis

Jau pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem bija evakuējušies 32 cilvēki, bet vēl trīs cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji glābēji. Izmantojot glābšanas maskas, no ēkas tika izvesti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD).