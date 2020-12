Ministru kabinets (MK) ceturtdien, 17. decembrī, tiksies, lai lemtu par vēl stingrākiem ierobežojumiem. Kaut gan pagaidām nav zināms, kādi tieši tie būs, valdības pārstāvji izteikušies gan par to, kas varētu tikt pieņemts, gan par to, kādi ierobežojumu pagaidām nav apspriesti.

Neskatoties uz to, ka pirms valdība informēja par otrdienas sēdē pieņemtajiem lēmumiem izplatījās informācija, ka no 19. decembra Latvijā tiks ieviests lokdauns jeb pienākums iedzīvotājiem uzturēties savā dzīvesvietā, izejot no tās tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) norādīja, ka iespējamie ierobežojumi netiks attiecināti uz pārvietošanās brīvību.