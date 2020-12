Jaunākā informācija par Covid-19 izplatību Latvijā. Pieaug inficēto skaits Ventspilī un Bauskas novadā

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti nepilni 30% jeb 290 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā nav īpaši mainījies un pašlaik ir 3280 cilvēki.

Savukārt Daugavpilī ir reģistrēti 214 jauni saslimušie, kas ir viens no augstākajiem vienā dienā atklāto inficēto skaitļiem pilsētā līdz šim. Kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits Daugavpilī ir sasniedzis 1285 iedzīvotājus.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 217 ir vecāki par 70 gadiem, 179 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet 178 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.