Četri noteikumi veiksmīgam 2021. gadam: ko nedarīt Jaungada priekšvakarā?

Ja jūs sakāt, piemēram, "Es to nevēlos", jūsu smadzenes domās tieši pretēji. Tas ne vienmēr notiek, bet daudzos gadījumos tas darbojas. Vēlmju izteikšanai ir vēl vairāki nosacījumi, piemēram, pēc iespējas vienkāršot frāzi un novēlēt tagadnē, it kā viss jau būtu piepildījies: "Es esmu vesels", "Es esmu laimīgs", "Man ir daudz naudas, utt. Nevajag kautrēties, novēlēt sev visu to labāko!

Daudzi cilvēki zina šo no bērnības, taču viņi laiku pa laikam to pārkāpj. It īpaši, ja kāds no jūsu iekšējā loka sāk jautāt, ko jūs domājat. Lai arī cik ļoti jūs vēlētos pateikt, nedariet to.