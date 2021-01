Aktieri Goldija Hana un Kurts Rasels skaidro, kādēļ pēc 37 kopā pavadītiem gadiem joprojām nav precēti

Hana noliedza, ka pastāv kāds noslēpums viņas ilgajām attiecībām. Aktrise sacīja: "Te nav runa par laulību. Tas ir saistīts ar cilvēkiem un viņu vēlmi būt kopā. Un tas ir vissvarīgākais, ja to vēlaties, jums tas būs. Protams, ir kaut kas, no kā jāatsakās, taču prieks un sajūsma par to, ka esi ar kādu kopā, kā arī mirklis, kad naktī pieskaries kāda pirkstgaliem, ir patiešām jauki."